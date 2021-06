As casas nunca foram tão luxuosas

Até um guarda-sol pode ser uma peça de luxo indispensável. Não acredita? Falamos de um guarda-sol com aquecimento – para um fim de tarde mais fresco – sistema de iluminação e, claro, resistente às nortadas portuguesas.



Aliás, este guarda-sol é tão sofisticado que se fecha sozinho quando o vento aumenta. Esta é uma peça, da marca Tuuci, que pode facilmente chegar aos 10 mil euros e que em ano de pandemia ganhou uma nova importância. "É o Rolls-Royce dos guarda-sóis e é um exemplo de como se passou a dar mais atenção ao mobiliário de exterior no confinamento. Não tínhamos uma grande tradição em Portugal, mas agora as pessoas passaram a olhar para o exterior de outra maneira, é quase um prolongamento da casa. Até os sofás exteriores têm o mesmo conforto que os interiores", explica à SÁBADO Pedro D’Orey, sócio fundador da QuartoSala – Home Culture, empresa de Design de Interiores e Decoração.



O especialista revela que as pessoas passaram a viver as casas mais intensamente. "Passaram mais horas em casa e começam a pensar: ‘Isto podia ser de outra maneira.’"