Mulher de banqueiro recebia 2 mil euros para dar estabilidade emocional ao marido

O banco Crédito Agrícola decidiu acabar com o pagamento de uma subvenção de 2.000 euros à mulher do presidente do grupo, Licínio Pina, uma prática que já vinha a decorrer desde 2016. O pagamento da subvenção foi atribuíudo para compensar a mulher de Lícinio Pina por ter prescindido da sua carreira de professora para dar apoio ao marido, segundo explicou o próprio Pina numa carta de agosto de 2018, avança o Jornal de Notícias.