A casa pronta e metida nos contentores

Tiago Carrasco 23 de setembro de 2025 às 23:00

O tradicional transporte de mercadorias já não acolhe apenas carga. É cada vez mais a estrutura de hospitais, escolas, ginásios, escritórios ou de moradias que são casa de família.

Vários contentores marítimos repousam sobre o solo de uma zona erma da Quinta da Marquesa, Palmela; uns estão ainda em estado bruto, como que acabados de descarregar de cargueiros transatlânticos, enquanto outros exibem já janelas, portas, revestimento e outros sinais de transformação. Também há moradias vistosas que, à primeira vista, são de construção tradicional – embora também elas estruturadas a partir dos paralelipipedos mais usados para o transporte de mercadorias. 

Carlos Torres
Carlos Torres

Médicos que ganham fortunas

Com preços inflacionados e bases de dados suspeitas, este ano já foram pagos mais de 230 milhões de euros aos médicos tarefeiros. E ainda: as fotos do Portugal antigo e o negócio dos contentores, usados na construção de casas, escritórios ou hospitais

