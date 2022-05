65,7% dos líderes de empresas acredita que a corrupção é um fenómeno frequente em Portugal

O estudo Corrupção e Transparência em Portugal, um barómetro conduzido pelo Rep. Circle – The Reputation Platform, da consultora de comunicação Lift, em parceria com a Kepler Forensic Partners, diz ainda que 65% dos inquiridos diz desconhecer casos concretos de corrupção nas suas empresas.

O resultado de um estudo divulgado esta sexta-feira indica que 67,5% dos diretores de empresas portuguesas acredita que a corrupção é um fenómeno habitual no tecido empresarial do País, ainda que 65% dos inquiridos tenha igualmente afirmado desconhecer casos concretos de corrupção nas suas organizações. Estas são apenas algumas das conclusões apresentadas pelo estudo Corrupção e Transparência em Portugal, um barómetro conduzido pelo Rep. Circle – The Reputation Platform, da consultora de comunicação Lift, em parceria com a Kepler Forensic Partners.