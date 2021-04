A corrupção criada e protegida pela lei

É um velho problema português. Muito antes de Sócrates, já a corrupção era criada e protegida pela própria lei e beneficiava outros protagonistas da vida política. Encoberta pelo velho "problema jurídico" que se multiplicou por todo o lado, como células cancerígenas, essa corrupção atravessou uma parte significativa do sistema político, pelo menos nas últimas quatro décadas.

O "problema jurídico" esteve presente, por exemplo, no adiamento sucessivo e nas prescrição das fraudes ao Fundo Social Europeu (FSE). Enquadradas por uma lei de 1984 (decreto 28/84), anterior à entrada de Portugal na CEE, as fraudes ao FSE foram marcadas pela querela jurídica de saber, ontem como hoje, qual o momento em que se consumava o crime. Se no momento da aprovação das candidaturas ou no do pagamento dos subsídios. Este conflito doutrinal demorou 20 anos a resolver, depois de decisões nos dois sentidos e muitos doutos pareceres de sumidades universitárias.



Entrámos na Europa em 1986 mas só em 2006 foi publicado o acórdão de uniformização de jurisprudência, que, com um breve parágrafo, resolveu a questão. O plenário das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça declarou: "O crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção previsto no artigo 36º do Decreto-Lei nº28/84, de 20 de janeiro, consuma-se com a disponibilização ou entrega do subsídio ou subvenção ao agente." Em síntese, foi preciso muito trabalho e muito estudo para chegar a uma conclusão mais ou menos óbvia, pelo menos do ponto de vista do bom senso. Pelo meio, prescreveram os processos todos e criou-se um pântano de dinheiro negro.



Hoje, a questão está em saber a partir de que momento se começa a contar o prazo da prescrição nos crimes de corrupção. Esperemos que não demore duas décadas a chegar a uma conclusão. Mas a gravidade do problema não está apenas na dúvida em si. Está nesse tenebroso padrão de utilização continuada do velhíssimo "problema jurídico" como instrumento de morte do combate à corrupção.