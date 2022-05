Covid-19: Baixas por doença ou isolamento até abril já ultrapassam todo o ano de 2021

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os dados físicos e financeiros das medidas covid-19 até abril, hoje divulgados pela Segurança Social, mostram que nos primeiros quatro meses deste ano foram registadas 249.380 baixas por doença covid-19. Já as baixas de isolamento por doença covid totalizaram 830.106.O pagamento das baixas por doença nestes quatro meses de 2022 ascendeu a 58,4 milhões de euros, a que se somam 181,3 milhões de euros para fazer face às baixas por isolamento, num total de 239,7 milhões de euros.O valor ultrapassa a despesa registada pela Segurança Social ao longo de todo o ano de 2021 para fazer face a estas duas situações e que foi de 231,4 milhões de euros.Também no número de baixas estes quatro meses já ultrapassaram a totalidade do ano de 2021, durante o qual a Segurança Social pagou 266.347 baixas por doença covid e 452.865 baixas por isolamento.Em 2020, ano em que começaram a surgir os primeiros casos e em que a pandemia de covid-19 foi declarada, a Segurança Social registou um total de 358.037 baixas (entre 145.257 por doença e 212.780 por isolamento), tendo sido gastos 125 milhões de euros.Desde que em 2020 começaram a ser pagas as baixas por doença ou isolamento especificamente associadas à doença covid, a despesa ascendeu a 596,1 milhões de euros.