Dita pela magistrada Eva Joly no julgamento de Rui Pinto, esta frase é uma síntese desprestigiante da imagem que Portugal tem no mundo. Pior: é verdadeira.

Seja no controlo da pandemia para retomar o turismo (tubo de oxigénio da economia), na aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (que o Governo se orgulhou de ser o primeiro a apresentar, de entre os Estados da UE, na pressa de "ir ao banco"), ou na famosa transição digital (que até tem nome de Ministério e vai exigir a capacidade de captar investimento estrangeiro), Portugal precisa de se apresentar ao mundo como um país estável, sólido e capaz.

É por isso que devia ter recebido mais atenção o comentário cortante de Eva Joly, uma das figuras mundiais mais reconhecidas no combate à corrupção. "Portugal é conhecido por proteger a elite", disse a magistrada durante o julgamento de Rui Pinto, faz hoje uma semana. É certo que este comentário não foi dito numa qualquer conferência de imprensa num hotel da capital, com aparato mediático. Mas o facto de ter sido dita, mesmo que por videoconferência, numa sessão de um julgamento público devia ter levantado mais discussão – alguma discussão, um mínimo de discussão – no nosso país.

Quando há três semanas foi publicado o Barómetro Global da Corrupção, vi vários dos comentadores do costume, barões da corte de estadistas obedientes que comandam o Estado e o debate público em Portugal, desvalorizar as perceções dos portugueses – 90% acreditam que há corrupção no Governo, 60% lamentam a ineficiência no combate ao fenómeno. Perceções não valem nada, diziam estes sábios. São um sinal da excitação mediática que cega os portugueses às maravilhas límpidas do nosso país.