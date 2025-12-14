Sábado – Pense por si

NOW líder no horário nobre

CNN Portugal e SIC Notícias ficam atrás do NOW.

O canal NOW voltou a liderar o consumo em prime time entre os canais de televisão no segmento de informação.

Entre as 20 e as 24 horas, horário nobre em que há tradicionalmente mais espectadores e maior consumo televisivo, o NOW obteve 2,3% de share acima de toda a concorrência, o que equivale a cerca de 95 mil espectadores a cada minuto.

Atrás do NOW no prime time ficou a CNN Portugal, com 2,1% de share e 87 mil espectadores a cada minuto deste período horário.

Ainda mais atrás ficou a SIC Notícias com apenas 1,6% de share no horário nobre.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos do Record, do Negócios, da Máxima e da Sábado.

É emitido na posição 9 de todas as plataformas de cabo.

Os resultados citados são medidos pela GFK.

