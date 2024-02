Ryanair anuncia 14 novas rotas e exige ao Governo abertura do aeroporto do Montijo

O CEO da Ryanair, Michael O'Leary, anunciou esta quarta-feira 14 novas rotas para o verão e exigiu que o Governo "abra imediatamente" o aeroporto do Montijo "para acabar com o monopólio das taxas altas da ANA em Lisboa para sempre".







REUTERS/Andrew Yates

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Ryanair aviação rotas aeroporto Montijo

"Estamos encantados em anunciar a maior programação para o verão de 2024 em Portugal, onde continuamos a crescer e abrimos 14 novas rotas", afirmou, mas "infelizmente [...] as taxas altas do monopólio da ANA estão a forçar companhias aéreas como a Ryanair a reduzir voos regionais de/para Portugal", afirmou o responsável, criticando a subida das taxas."Exigimos que o Governo português abra imediatamente o aeroporto do Montijo para acabar com o monopólio de taxas altas da ANA em Lisboa para sempre", lê-se no comunicado divulgado na conferência de imprensa, a decorrer em Lisboa.Durante a conferência de imprensa, Michael O'Leary repetiu por várias vezes: "Abram Montijo"."Não precisamos de mais estudos", insistiu mais que uma vez o presidente executivo (CEO) da companhia aérea, considerando que o "Montijo tem capacidade" para responder às necessidades do setor.Além disso, disponibilizar o aeroporto do Montijo vai aumentar a concorrência sobre o de Lisboa, o que terá implicações nas taxas aplicadas pela ANA, defendeu."Alcochete não é solução", disse, esperando que o novo Governo que resultar das eleições de 10 março resolva a situação.Michael O'Leary considerou também ser "inaceitável" que a reguladora ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil tenha concordado com o aumento das taxas da ANA de até 17%, acima da inflação.Recordou que a Ryanair foi "forçada" a fechar a base em Ponta Delgada, Madeira e a reduzir uma das suas duas aeronaves na Madeira, uma perda de investimento de 100 milhões de dólares devido às taxas aplicadas.Questionado sobre se pretende reabrir a base de Ponta Delgada, o CEO da Ryanair respondeu com um contundente "não", explicando que não pretende perder dinheiro.Quanto a se vai manter apenas uma aeronave na Madeira, deixou o cenário em aberto que até "pode ser zero".Sobre a programação da operadora aérea para o verão deste ano, esta inclui 14 novas rotas - Alicante, Estocolmo, Belfast, Budapeste, Cracóvia, Norwich, Marraquexe, Roma, Ibiza, Madrid, Pisa, Poznan e Tânger.Trata-se de um total de 170 rotas. As 28 aeronaves baseadas em Portugal resultam de um investimento de 3.000 milhões de dólares, suportando 11.00 empregos, incluindo 1.000 postos de pilotos, tripulação de cabine e engenheiros, segundo dados da operadora.