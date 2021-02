Perante as críticas de “desinvestimento” nas várias regiões do país, o presidente do conselho de administração da TAP garante que a empresa está a fazer tudo para que a operação no Porto seja igual à que existia antes da pandemia, “ou até maior”.

TAP admite ter operação no Porto maior do que em 2019

A administração da TAP assegura que quer reforçar a atividade fora do "hub" de Lisboa e admite que a operação no Porto poderá, no fim da reestruturação, ficar maior do que aquela que existia antes da pandemia. Até lá, a companhia aérea opera 7% da capacidade e espera um início de retoma a partir de abril. A garantia foi deixada por Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração da TAP, na audição parlamentar que decorreu na terça-feira.







Tópicos TAP Porto Lisboa Miguel Frasquilho economia negócios e finanças

