Prejuízos de 493 milhões da TAP estão “subavaliados”

21 de setembro Joana Fonseca com Leonor Riso

A TAP reportou prejuízos de 493,1 milhões de euros no primeiro semestre de 2021. É uma melhoria face ao resultado líquido negativo de 582 milhões de euros registado em igual período do ano passado, mas o valor das perdas estará "subavaliado" pela companhia aérea. A conclusão é da PwC, que audita as contas da TAP e que mostra "reservas" em relação aos números apresentados pela transportadora.







