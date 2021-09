Portugueses voltam a viajar. Gastos lá fora crescem 5%

Até julho, os turistas portugueses gastaram 1.600 milhões de euros no estrangeiro, mais 5% do que em 2020. Perante uma recuperação da despesa mais acelerada do que a receita arrecadada, o turismo está a perder peso na balança de pagamentos.

O dinheiro deixado pelos turistas estrangeiros em Portugal está, lentamente, a recuperar do choque da pandemia, ainda que permaneça muito aquém dos níveis que se registavam em 2019. Mais rápida está a ser a retoma do turismo português no estrangeiro: no conjunto dos sete primeiros meses deste ano, os turistas portugueses já gastaram mais de 1.600 milhões de euros lá fora, um aumento de quase 5% em relação ao ano passado.







