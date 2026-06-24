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Suíça surpreende e vence Canadá no Mundial2026

Luana Augusto
Luana Augusto 21:57
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Ambas as seleções conseguiram ficar apuradas. O Qatar, que jogou contra a Bósnia-Herzegovina, foi eliminado da competição.

A Suíça venceu esta quarta-feira o Canadá por 2-1 no Mundial2026 de futebol.

Jogo Suíça-Canadá
Jogo Suíça-Canadá Peter Klaunzer/Keystone via AP

Os suíços deixaram logo dois avisos aos 11 minutos, mas o primeiro golo só surgiu ao início da segunda parte da partida, aos 46 minutos, com Rúben Vargas a abrir o marcador. A bola ainda bateu no poste, mas conseguiu entrar. Aos 56 minutos, a Suíça voltou a marcar: Embolo passou para Manzambi que aumentou a vantagem dos suíços sobre os canadianos.

Canadá, que se destacou durante a partida, só garantiu o primeiro golo aos 76 minutos pelos pés de Promise David. Aos 90+3, Promise ainda esteve perto de fazer o "bis" mas o guarda-redes da equipa adversária manteve-se firme.

Aos 12 minutos, o canadiano Cyle Larin já tinha estado perto de marcar o primeiro golo pela seleção, mas não conseguiu. Apesar de ter estado completamente isolado e em frente à baliza foi travado pelo guarda-redes Kobel. Mal calculado. Mais tarde, foi-lhe atribuído o cartão amarelo.

Já aos 41 minutos Jonathan David, do Canadá, descobriu Ali Ahmed na esquerda, que fez uma jogada foi perigosa, mas a bola acabou nas mãos do guarda-redes. Aos 43 minutos também Jonathan David fez um remate... mas saiu completamente ao lado.

Com este resultado, a Suíça salta assim para o primeiro lugar do Grupo B e apura-se juntamente com o Canadá. O Qatar foi eliminado.

Consulte todos os resultados.

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