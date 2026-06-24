Carlos Queiroz e o empate do Gana: "O nosso objetivo era frustrar a Inglaterra"

O treinador português Carlos Queiroz, afirmou na terça-feira que o plano de jogo do Gana passava por "frustrar" a Inglaterra, o que foi conseguido, com um 'nulo', na segunda jornada do Grupo L do Mundial2026 de futebol.
Carlos Queiroz, selecionador do GanaAP
"O nosso plano estratégico era claro: bloqueá-los e frustrá-los desde o primeiro minuto, o que conseguimos", disse o treinador luso, no Estádio Gillette, em Foxborough.
O selecionador ganês adiantou que no final da primeira parte teve a sensação de que a Inglaterra estava "completamente frustrada, sem as soluções habituais com as que consegue resolver os jogos".
"Foi um resultado justo", frisou Queiroz, elogiando o "espírito competitivo superior" mostrado pelos seus jogadores, face à maior qualidade técnica dos ingleses.
De acordo com o treinador português, que cumpre o seu quinto mundial consecutivo, este jogo "demonstra que o futebol não é só tática ou técnica, é também valentia, coragem, inteligência e compromisso".
"Na primeira parte, eles foram melhores no futebol, mas nós fomos superiores no espírito competitivo e na determinação", disse.
Queiroz mostrou-se também satisfeito pela forma com a sua equipa "desativou" as bolas paradas dos ingleses, graças à "máxima concentração e disciplina" dos seus jogadores.
O Gana, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, deu na terça-feira um passo importante rumo aos 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao empatar a zero com a 'poderosa' Inglaterra, em Foxborough.
Depois do triunfo 'in-extremis' sobre o Panamá, por 1-0, com um golo aos 90+5 minutos, de Caleb Yirenki, os africanos pontuaram face aos ingleses e ficaram mais perto de repetir 2006 (oitavos de final) e 2010 (quartos de final).
Ingleses (4-2 em golos) e ganeses (1-0) continuam nos dois primeiros lugares do Grupo L, com quatro pontos, enquanto Panamá e Croácia estão a zero, antes de se defrontarem na segunda ronda, em Toronto, no Canadá.