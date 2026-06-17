Mundial'2026: Resultados e classificações

México-África do Sul, 2-0
Coreia do Sul-República Checa, 2-1
República Checa-África do Sul, 18 de junho (17 horas)
México-Coreia do Sul, 19 de junho (2h00)
República Checa-México, 25 de junho (2h00)
África do Sul-Coreira do Sul, 25 de junho (2h00)
Troféu do Mundial
AP
Grupo A
Classificação
1.º México, 3 pontos
2.º Coreira do Sul, 3
3.º República Checa, 0
4.º África do Sul, 0
-------------------
Grupo B
Canadá-Bósnia, 1-1
Qatar-Suíça, 1-1
Suíça-Bósnia, 18 de junho (20 horas)
Canadá-Qatar, 18 de junho (23 horas)
Suíça-Canadá, 24 de junho (20 horas)
Bósnia-Qatar, 24 de junho (20 horas)
Classificação
1.º Suíça, 1 ponto
2.º Canadá, 1
3.º Qatar, 1
4.º Bósnia, 1
-------------------
Grupo C
Brasil-Marrocos, 1-1
Haiti-Escócia, 0-1
Escócia-Marrocos, 30 de junho (23 horas)
Brasil-Haiti, 20 de junho (1h30)
Escócia-Brasil, 24 de junho (23h00)
Marrocos-Haiti, 24 de junho (23h00)
Classificação
1.º Escócia, 3 pontos
2.º Brasil, 1
3.º Marrocos, 1
4.º Haiti, 0
-------------------
Grupo D
EUA-Paraguai, 4-1
Austrália-Turquia, 2-0
EUA-Austrália, 19 de junho (20h00)
Turquia-Paraguai, 20 de junho (4h00)
Turquia-EUA, 26 de junho (3h00)
Paraguai-Austrália, 26 de junho (3h00)
Classificação
1.º EUA, 3 pontos
2.º Austrália, 3
3.º Turquia, 0
4.º Paraguai, 0
-------------------
Grupo E
Alemanha-Curaçau, 7-1
Costa do Marfim-Equador, 1-0
Alemanha-Costa do Marfim, 20 de junho (21h00)
Equador-Curaçau, 21 de junho (1h00)
Equador-Alemanha, 25 de junho (21h00)
Curaçau-Costa do Marfim, 25 de junho (21h00)
Classificação
1.º Alemanha, 3 pontos
2.º Costa do Marfim, 3
3.º Equador, 0
4.º Curaçau, 0
-------------------
Grupo F
Holanda-Japão, 2-2
Suécia-Tunísia, 5-1
Holanda-Suécia, 20 de junho (18h00)
Tunísia-Japão, 21 de junho (5h00)
Tunísia-Holanda, 26 de junho (00h00)
Japão-Suécia, 26 de junho (00h00)
Classificação
1.º Suécia, 3 pontos
2.º Holanda, 1
3.º Japão, 1
4.º Tunísia, 0
-------------------
Grupo G
Bélgica-Egito, 1-1
Irão-Nova Zelândia, 2-2
Bélgica-Irão, 21 de junho (20h00)
Nova Zelândia-Egito, 22 de junho (2h00)
Egito-Irão, 27 de junho (4h00)
Nova Zelândia-Bélgica, 27 de junho (4h00)
Classificação
1.º Nova Zelândia, 1 ponto
2.º Irão, 1
3.º Bélgica, 1
4.º Egito, 1
-------------------
Grupo H
Espanha-Cabo Verde, 0-0
Arábia Saudita-Uruguai, 1-1
Espanha-Arábia Saudita, 21 de junho (17h00)
Uruguai-Cabo Verde, 21 de junho (23h00)
Uruguai-Espanha, 27 de junho (1h00)
Cabo Verde-Arábia Saudita, 27 de junho (1h00)
Classificação
1.º Uruguai, 1 ponto
2.º Arábia Saudita, 1
3.º Espanha, 1
4.º Cabo Verde, 1
-------------------
Grupo I
França-Senegal, 3-1
Iraque-Noruega, 1-4
França-Iraque, 22 de junho (22h00)
Noruega-Senegal, 23 de junho (1h00)
Noruega-França, 26 de junho (20h00)
Senegal-Iraque, 26 de junho (20h00)
Classificação
1.º França, 3 pontos
2.º Noruega, 3
3.º Senegal, 0
4.º Iraque, 0
-------------------
Grupo J
Argentina-Argélia, 3-0
Áustria-Jordânia, 3-1
Argentina-Áustria, 22 de junho (18h00)
Jordânia-Argélia, 23 de junho (4h00)
Argélia-Áustria, 28 de junho (3h00)
Jordânia-Argentina, 28 de junho (3h00)
Classificação
1,.º Argentina, 3 pontos
2.º Áustria, 3
3.º Jordânia, 0
4.º Argélia, 0
-------------------
Grupo K
Portugal-RD Congo, 17 de junho (18h00)
Uzbequistão-Colômbia, 18 de junho (3h00)
Portugal-Uzbequistão, 23 de junho (18h00)
Colômbia-RD Congo, 24 de junho (3h00)
Colômbia-Portugal, 28 de unho (00h30)
RD Congo-Uzbequistão, 28 de junho (00-30)
Classificação
-------------------
Grupo L
Inglaterra-Croácia, 17 de junho (21h00)
Gana-Panamá, 18 de junho (00h00)
Inglaterra-Gana, 23 de junho (21h00)
Panamá-Croácia, 24 de junho (00h00)
Panamá-Inglaterra, 27 de junho (22h00)
Croácia-Gana 27 de junho (22h00)
Classificação
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