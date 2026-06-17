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Mundial'2026: Resultados e classificações

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SÁBADO 16:19
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Prova decorre até 19 de julho no Canadá, EUA e México.

México-África do Sul, 2-0

Coreia do Sul-República Checa, 2-1

República Checa-África do Sul, 18 de junho (17 horas)

México-Coreia do Sul, 19 de junho (2h00)

República Checa-México, 25 de junho (2h00)

África do Sul-Coreira do Sul, 25 de junho (2h00)

Troféu do Mundial
Troféu do Mundial AP

Grupo A

Classificação

1.º México, 3 pontos

2.º Coreira do Sul, 3

3.º República Checa, 0

4.º África do Sul, 0 

-------------------

Grupo B

Canadá-Bósnia, 1-1

Qatar-Suíça, 1-1

Suíça-Bósnia, 18 de junho (20 horas)

Canadá-Qatar, 18 de junho (23 horas)

Suíça-Canadá, 24 de junho (20 horas)

Bósnia-Qatar, 24 de junho (20 horas)

Classificação

1.º Suíça, 1 ponto

2.º Canadá, 1

3.º Qatar, 1

4.º Bósnia, 1

-------------------

Grupo C

Brasil-Marrocos, 1-1

Haiti-Escócia, 0-1

Escócia-Marrocos, 30 de junho (23 horas) 

Brasil-Haiti, 20 de junho (1h30)

Escócia-Brasil, 24 de junho (23h00)

Marrocos-Haiti, 24 de junho (23h00)

Classificação

1.º Escócia, 3 pontos

2.º Brasil, 1

3.º Marrocos, 1

4.º Haiti, 0 

-------------------

Grupo D

EUA-Paraguai, 4-1

Austrália-Turquia, 2-0

EUA-Austrália, 19 de junho (20h00)

Turquia-Paraguai, 20 de junho (4h00)

Turquia-EUA, 26 de junho (3h00)

Paraguai-Austrália, 26 de junho (3h00)

Classificação

1.º EUA, 3 pontos

2.º Austrália, 3

3.º Turquia, 0

4.º Paraguai, 0

-------------------

Grupo E

Alemanha-Curaçau, 7-1

Costa do Marfim-Equador, 1-0

Alemanha-Costa do Marfim, 20 de junho (21h00)

Equador-Curaçau, 21 de junho (1h00)

Equador-Alemanha, 25 de junho (21h00)

Curaçau-Costa do Marfim, 25 de junho (21h00)

Classificação

1.º Alemanha, 3 pontos

2.º Costa do Marfim, 3

3.º Equador, 0

4.º Curaçau, 0

-------------------

Grupo F

Holanda-Japão, 2-2

Suécia-Tunísia, 5-1

Holanda-Suécia, 20 de junho (18h00)

Tunísia-Japão, 21 de junho (5h00)

Tunísia-Holanda, 26 de junho (00h00)

Japão-Suécia, 26 de junho (00h00)

Classificação

1.º Suécia, 3 pontos

2.º Holanda, 1

3.º Japão, 1

4.º Tunísia, 0

-------------------

Grupo G

Bélgica-Egito, 1-1

Irão-Nova Zelândia, 2-2

Bélgica-Irão, 21 de junho (20h00)

Nova Zelândia-Egito, 22 de junho (2h00)

Egito-Irão, 27 de junho (4h00)

Nova Zelândia-Bélgica, 27 de junho (4h00)

Classificação

1.º Nova Zelândia, 1 ponto

2.º Irão, 1

3.º Bélgica, 1

4.º Egito, 1

-------------------

Grupo H

Espanha-Cabo Verde, 0-0

Arábia Saudita-Uruguai, 1-1

Espanha-Arábia Saudita, 21 de junho (17h00)

Uruguai-Cabo Verde, 21 de junho (23h00)

Uruguai-Espanha, 27 de junho (1h00)

Cabo Verde-Arábia Saudita, 27 de junho (1h00)

Classificação

1.º Uruguai, 1 ponto

2.º Arábia Saudita, 1

3.º Espanha, 1

4.º Cabo Verde, 1

-------------------

Grupo I

França-Senegal, 3-1

Iraque-Noruega, 1-4

França-Iraque, 22 de junho (22h00)

Noruega-Senegal, 23 de junho (1h00)

Noruega-França, 26 de junho (20h00)

Senegal-Iraque, 26 de junho (20h00)

Classificação

1.º França, 3 pontos

2.º Noruega, 3

3.º Senegal, 0

4.º Iraque, 0

-------------------

Grupo J

Argentina-Argélia, 3-0

Áustria-Jordânia, 3-1

Argentina-Áustria, 22 de junho (18h00)

Jordânia-Argélia, 23 de junho (4h00)

Argélia-Áustria, 28 de junho (3h00)

Jordânia-Argentina, 28 de junho (3h00)

Classificação

1,.º Argentina, 3 pontos

2.º Áustria, 3

3.º Jordânia, 0

4.º Argélia, 0

-------------------

Grupo K

Portugal-RD Congo, 17 de junho (18h00)

Uzbequistão-Colômbia, 18 de junho (3h00)

Portugal-Uzbequistão, 23 de junho (18h00)

Colômbia-RD Congo, 24 de junho (3h00)

Colômbia-Portugal, 28 de unho (00h30)

RD Congo-Uzbequistão, 28 de junho (00-30)

Classificação

-------------------

Grupo L

Inglaterra-Croácia, 17 de junho (21h00)

Gana-Panamá, 18 de junho (00h00)

Inglaterra-Gana, 23 de junho (21h00)

Panamá-Croácia, 24 de junho (00h00)

Panamá-Inglaterra, 27 de junho (22h00)

Croácia-Gana 27 de junho (22h00)

Classificação

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