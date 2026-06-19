Mundial2026: Canadá goleia Qatar em jogo com duas expulsões e lesão grave

A formação canadiana, que perdeu Koné para o resto do Mundial, com uma lesão na perna esquerda, assumiu a liderança do Grupo B.

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O Canadá somou na quinta-feira a sua primeira vitória de sempre em Mundiais de futebol, ao golear o 'nove' do Qatar por 6-0, num jogo do Grupo B do Mundial2026 também marcado pela grave lesão de Ismaël Koné.



AP Photo/Emma Peterson

Em Vancouver, um 'hat-trick' de Jonathan David, aos 29, 45+3 e 90+2 minutos, Cyle Larin, aos 16, Nathan Saliba, aos 64, e Mohamed Manai, aos 75, na própria baliza, selaram o triunfo dos coanfitriões, que, em sete jogos em Mundiais, só tinham marcado três golos.

A formação canadiana, que perdeu Koné para o resto do Mundial, com uma lesão na perna esquerda, assumiu a liderança do Grupo B, com os mesmos quatro pontos da Suíça (4-1 à Bósnia-Herzegovina) e está, praticamente, nos 16 avos de final.

O Qatar, que acabou reduzido a nove unidades, face aos vermelhos diretos mostrados a Homam Ahmed (33 minutos) e Assim Madibo (53), soma um ponto, tal como a Bósnia-Herzegovina, mas continua na corrida ao apuramento.