Blatter indignado com 'anulação' do cartão vermelho de Balogun: "Quo vadis, FIFA?"

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Folarin Balogun recebeu autorização para disputar o jogo com a Bélgica, nos quartos de final do Mundial, depois de ter sido expulso na partida dos Estados Unidos contra a Bósnia, na passada quinta-feira. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, a Casa Branca terá contactado diretamente a FIFA e Gianni Infantino para que a revisão fosse feita, o que está a gerar uma onda de indignação.

"Os cartões vermelhos não são anulados por telefonemas políticos. São anulados com base nas regras, nas provas e por órgãos independentes. Se um Presidente dos Estados Unidos intervém junto do Presidente da FIFA — e um jogador é subitamente ilibado antes de um jogo a eliminar do Campeonato do Mundo — a pergunta torna-se inevitável: Quo vadis, FIFA? O futebol nunca deve tornar-se um campo de jogo para o poder político", considera Joseph Blatter. antigo presidente da FIFA.

As regras da FIFA ditam que a consequência para este tipo de castigos é a suspensão automática por um jogo. No entanto, a sanção foi levantada e, por isso, o jogador, de 25 anos, passa a estar nas contas do selecionador Mauricio Pochettino para o duelo frente à Bélgica, que se realiza na madrugada de terça-feira (1h00) .

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