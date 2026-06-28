Mundial2026: Messi chega aos 19 golos e marca pelo sétimo jogo consecutivo

Messi também é recordista em Mundiais nos jogos disputados (cumpriu o 29.º), minutos (2.515), 'Bolas de Ouro' (duas) e vitórias (19).

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O argentino Lionel Messi reforçou no sábado a liderança dos melhores marcadores da história dos Mundiais de futebol, ao apontar o seu 19.º na competição, face à Jordânia (3-1), em Arlington.



Messi AP Photo/Tony Gutierrez

Depois do 'hat-trick' à Argélia (3-0) e do 'bis' à Áustria (2-0), Messi começou do banco, mas ainda entrou (aos 60 minutos), a tempo de marcar, aos 80, na transformação perfeita de um livre direto.

Desta forma, o argentino, que marcou o primeiro golo depois de completar 39 anos, em 24 de junho, passou a contar mais três tentos do que o alemão Miroslav Klose e o francês Kylian Mbappé, que já marcou por quatro vezes na edição de 2026.

Na presente edição, Messi está a um tento de igualar os sete que conseguiu no Qatar, em 2022, quando 'guiou' a Argentina ao título e marcou em todos os jogos a eliminar.

Depois de ficar em 'branco' face à Polónia, no fecho da fase de grupos, num jogo em que falhou um penálti, Messi marcou um golo à Austrália, nos oitavos de final, um aos Países Baixos, nos 'quartos', um à Croácia, nas 'meias' e dois à França, na final.

Como também marcou nos três primeiros jogos da edição de 2026, o argentino vai em sete jogos consecutivos a marcar em jogos do Mundial, um novo recorde para a sua 'infindável' lista.

Messi, atualmente no Inter Miami, também é recordista em Mundiais nos jogos disputados (cumpriu o 29.º), minutos (2.515), 'Bolas de Ouro' (duas) e vitórias (19).

No sábado, no fecho da fase de grupos da edição 2026, Harry Kane também marcou, no 2-0 da Inglaterra ao Panamá, e saltou para o oitavo lugar do ranking, com 11 golos, deixando para trás o compatriota Gary Lineker e também o português Cristiano Ronaldo.

- Melhores marcadores em Mundiais: 1. Lionel MESSI (Arg) 19 golos (1/2006, 4/2014, 1/2018, 7/2022, 6/2026) 2. Miroslav KLOSE (Ale) 16 (5/2002, 5/2006, 4/2010, 2/2014) . Kylian MBAPPÉ (Fra) 16 (4/2018, 8/2022, 4/2026) 4. RONALDO Nazário Lima (Bra) 15 (4/1998, 8/2002, 3/2006) 5. Gerd MÜLLER (RFA) 14 (10/1970, 4/1974) 6. Just FONTAINE (Fra) 13 (1958) 7. Edson Arantes do Nascimento 'PELÉ' (Bra) 12 (6/1958, 1/1962, 1/1966, 4/1970) 8. Sandor KOCSIS (Hun) 11 (1954) . Jürgen KLINSMANN (RFA/Ale) 11 (3/1990, 5/1994, 3/1998) . HARRY KANE (Ing) 11 (6/2018, 2/2022, 3/2026) 11. Helmut RAHN (RFA) 10 (4/1954, 6/1958) . Teófilo CUBILLAS (Per) 10 (5/1970, 5/1978) . Grzegorz LATO (Pol) 10 (4/1974, 2/1978, 1/1982) . Gary LINEKER (Ing) 10 (6/1986, 4/1990) . Gabriel BATISTUTA (Arg) 10 (4/1994, 5/1998, 1/2002) . Thomas MÜLLER (Ale) 10 (5/2010, 5/2014) . CRISTIANO RONALDO (Por) 10 (1/2006, 1/2010, 1/2014, 4/2018, 1/2022, 2/2026)