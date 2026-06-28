Mundial2026: Selecionador da Coreia do Sul deixa cargo após nova eliminação precoce

Coreia do Sul terminou no terceiro posto do Grupo A, com três pontos, atrás do México e da África do Sul.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Hong Myung-bo demitiu-se este domingo do cargo de selecionador da Coreia do Sul de futebol, após nova eliminação precoce num campeonato do mundo, tal como em 2014, noticiou a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.



Selecionador da Coreia do Sul deixa cargo após nova eliminação precoce Foto AP/Moises Castillo

O antigo defesa central, capitão da Coreia do Sul na caminhada para as meias-finais do Mundial2002, competição em que os sul-coreanos venceram por 1-0 a Portugal na primeira fase, procurava, na sua segunda passagem pelo comando técnico da seleção, a sua redenção, depois de ter ficado pela fase de grupos em 2014.

Hong Myung-bo, de 57 anos, voltou ao cargo de selecionador, tornando-se no primeiro treinador sul-coreano a orientar a seleção em dois Mundiais, mas acabou, mais uma vez, por não superar a primeira fase, terminando o Grupo A no terceiro posto, com três pontos, atrás do México, com nove, e da África do Sul, com quatro.

Após uma vitória frente à República Checa, por 2-1, na estreia, os 'Guerreiros Taegeuk' perderam os restantes jogos por 1-0, ficando arredados dos 16 avos de final.

O terceiro melhor jogador do Mundial2002, atrás do guarda-redes Oliver Kahn e do avançado brasileiro Ronaldo, somou quatro presenças em campeonatos do mundo e orientou ainda a seleção sul-coreana nos Jogos Olímpicos Londres2012, conquistando a medalha de bronze.

Acabou por deixar a equipa técnica da seleção, da qual fazem parte os portugueses João Aroso, Tiago Maia, Pedro Roma e Nuno Matias, apesar de ter contrato até fevereiro de 2027, data da Taça da Ásia de 2027, que vai ser disputada na Arábia Saudita.

No anterior Mundial, em 2022, a Coreia do Sul foi comandada pelo português Paulo Bento, tendo sido eliminada nos oitavos de final pelo Brasil, ao perder por 4-1.

O atual vice-presidente do Benfica e antigo futebolista e selecionador Humberto Coelho foi o primeiro português a orientar a Coreia do Sul, entre 2003 e 2004.