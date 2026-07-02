Mundial despertou interesse, mas sonho do "soccer" americano continua distante

Chamam-lhe "soccer" e, mesmo com um Campeonato do Mundo disputado em casa, os norte-americanos continuam longe de se render à modalidade que move milhões de pessoas em todo o mundo.

O basebol é o passatempo nacional, o futebol americano o desporto mais popular e o basquetebol o mais internacional dos desportos que atraem multidões nos Estados Unidos. Já o futebol, ou "soccer", como lhe chamam, ainda não parece ter conquistado o coração dos norte-americanos, apesar de o país ser um dos países organizadores deste Mundial.



O futebol tem adeptos nos Estados Unidos, mas o interesse pela modalidade não é expressivo Allison Robbert/AP

Uma sondagem da Ipsos Sports, disponibilizada em exclusivo à Associated Press, indica que, embora a competição tenha despertado entusiasmo entre os adeptos de futebol dos Estados Unidos, a modalidade continua longe de atingir a popularidade dos principais desportos norte-americanos. Apenas 20% dos americanos dizem ser adeptos de futebol internacional ou da seleção do seu país, enquanto cerca de 33% afirmam ter ouvido ou lido "muito" sobre o Mundial.

O estudo, realizado antes da vitória da seleção norte-americana frente à Bósnia-Herzegovina nos oitavos de final, revela que 60% dos adeptos de futebol estavam muito ou extremamente entusiasmados com a qualificação para a fase a eliminar. Entre a população em geral, esse número desce para 25%.

Quanto ao restante torneio, apenas 17% dos norte-americanos disseram estar muito ou extremamente entusiasmados com a competição. Muito embora 60% dos inquiridos acreditem que o Mundial poderá aumentar o interesse dos americanos pelo futebol, apenas 24% afirmam que o torneio aumentou o seu próprio interesse pela modalidade.

Entre os adeptos de futebol, o otimismo é significativamente maior. Cerca de 75% acreditam que o Mundial contribuirá para aumentar a popularidade do futebol nos Estados Unidos e 50% dizem que a competição reforçou o seu interesse pessoal pelo desporto.

A sondagem foi realizada entre 26 e 28 de junho junto de 1.027 adultos e apresenta uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais.