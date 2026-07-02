Mau tempo ameaça Portugal-Croácia: prevista tempestade à hora do jogo

Mãe ministra, pai ex-banqueiro, filha advogada e "vice" do PSD: o trio Palma Ramalho
Bruno Faria Lopes
Treino começou ligeiramente atrasado por causa do vento
Esta quarta-feira, por altura do último treino antes do jogo com a Croácia, estava vento e chuva em Toronto e a FPF avaliou os riscos de realizar a sessão de trabalho sem perigo, mas as previsões são ainda mais negras para o momento do jogo.
Estão previstas tempestades às 18h00 e 19h00 locais (hora do encontro), com alertas para trovoada intensa, pelo que a probabilidade do Portugal-Croácia ser afetado é alta.