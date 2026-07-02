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Mau tempo ameaça Portugal-Croácia: prevista tempestade à hora do jogo

Record 09:50
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Treino começou ligeiramente atrasado por causa do vento

Esta quarta-feira, por altura do último treino antes do jogo com a Croácia, estava vento e chuva em Toronto e a FPF avaliou os riscos de realizar a sessão de trabalho sem perigo, mas as previsões são ainda mais negras para o momento do jogo.

Mundial de Clubes ficou, há um ano, marcado por inúmeras tempestades
Mundial de Clubes ficou, há um ano, marcado por inúmeras tempestades AP

Estão previstas tempestades às 18h00 e 19h00 locais (hora do encontro), com alertas para trovoada intensa, pelo que a probabilidade do Portugal-Croácia ser afetado é alta. 

A previsão para a tarde de quarta-feira. O jogo arranca pelas 18 horas locais
A previsão para a tarde de quarta-feira. O jogo arranca pelas 18 horas locais
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