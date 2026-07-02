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Mundial 2026

Mundial2026: Espanha vence Áustria e pode encontrar Portugal nos 'oitavos'

Lusa 22:11
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Capa da Sábado Edição 30 de junho a 6 de julho
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Edição de 30 de junho a 6 de julho
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Mikel Oyarzabal e o ex-'leão' Pedro Porro marcaram os golos de Espanha.

A Espanha qualificou-se esta quinta-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Áustria por 3-0, no 11.º jogo dos '16 avos', disputado em Inglewood, nos Estados Unidos.

Pedro Porro marcou um dos três golos de Espanha
Pedro Porro marcou um dos três golos de Espanha CHRISTOPHER TORRES/LUSA_EPA

Mikel Oyarzabal, aos 36 e 89 minutos, após duas assistências de Marc Cucurella, e o ex-'leão' Pedro Porro, aos 66, solicitado por Álex Baena, apontaram os golos dos espanhóis.

Nos oitavos de final, em encontro marcado para segunda-feira, em Arlington, nos Estados Unidos, pelas 14:00 locais (20:00 em Lisboa), a Espanha defronta o vencedor do embate entre Portugal e a Croácia.

Mundial2026: Portugal enfrenta Croácia à procura de um lugar nos oitavos de final
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Mundial2026: Espanha vence Áustria e pode encontrar Portugal nos 'oitavos'