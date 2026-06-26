França bate Noruega por 4-1 no Mundial2026

França venceu esta sexta-feira a Noruega por 4-1 no Mundial2026 de futebol.



França vence a Noruega no Mundial2026 Foto AP/Steven Senne

Na primeira parte, enquanto a Noruega dormia, Ousmane Dembélé destacou-se como o homem do jogo ao fazer um hat trick. O jogador francês abriu o marcador apenas aos 7 minutos de partida e aos 20 minutos garantiu o 2-0 para a França com um passe de Mbappé.

Ainda na primeira parte, Thelo Aasgaard conseguiu assegurar o primeiro golo para a Noruega. Schjelderup lançou para Aasgard que atirou em força contra a baliza. Tratou-se de uma resposta ao segundo golo francês.

Decorria, no entanto, ainda a primeira parte quando Dembélé surpreendeu e fez o 3-1 para a França. O jogo prometia.

Já na segunda parte foi assinalado penálti para a Noruega. Joergen Strand Larsen teve a oportunidade de fazer o segundo golo, mas a bola foi para as mãos do guarda-redes.

A partida estava já no final quando aos 90+3 minutos Désiré Doué assinalou o quarto golo para a França.