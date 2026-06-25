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Equador protagoniza grande surpresa ao bater Alemanha no Mundial2026

Luana Augusto
Luana Augusto 22:58
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Equador venceu a Alemanha por 2-1 e garantiu a passagem aos "16 avos".

O Equador venceu esta quinta-feira a Alemanha por 2-1 no Mundial2026 de futebol e garantiu a passagem aos "16 avos".

Equador vence Alemanha no Mundial2026
Equador vence Alemanha no Mundial2026 Foto AP/Frank Franklin II

Leroy Sané, da Alemanha, abriu o marcador ainda antes dos 2 minutos de jogo, dando a entender que a partida prometia. A seleção do Equador ainda protestou alegando falta mas o árbitro deu razão aos alemães.

O Equador, que ficou a roer as unhas, quis vingança e logo a seguir aos 8 minutos conseguiu o empate. Neuer encontrou o ângulo certo, chutou e marcou. A seleção equatoriana ainda esteve perto de fazer o 2-1 aos 72 minutos com a baliza totalmente aberta, mas não conseguiu. Aos 79 minutos eis que Gonzalo Plata garantiu vantagem para a equipa.

O jogo manteve-se sempre renhido entre ambas as seleções, até porque o Equador corria o risco de não se apurar para a próxima fase. Durante os 90 minutos, os equatorianos reagiram sempre com confiança pressionando os alemães mas já não conseguiram chegar ao terceiro golo.

Com este resultado, a Alemanha mantém o primeiro lugar e o Equador assegura o terceiro lugar do grupo E.

Curaçao também jogou esta quinta-feira contra a Costa do Marfim. 

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