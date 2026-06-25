Mundial'2026: Brasil tranquilo com Vinicius em destaque e Neymar de regresso

Canarinha fecha Grupo C com triunfo sobre a Escócia.
O Brasil, liderado por Vinicius Júnior, conseguiu na quarta-feira um tranquilo triunfo (3-0) sobre a Escócia e o apuramento para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, num embate marcado pelo regresso de Neymar.
Neymar de regresso após lesãoAP
Quase três anos depois da última presença na 'canarinha', o atual jogador do Santos, de 34 anos, entrou aos 76 minutos, quando o 'onze' de Carlos Ancelloti há muito decidira o jogo, com um 'bis' de Vinicius (sete e 45+3 minutos) e um tento de Matheus Cunha (60).
Devido a uma maior diferença de golos do que Marrocos (7-1 contra 6-3 dos africanos, que venceram o Haiti por 4-2), o Brasil venceu o Grupo C e já sabe que vai jogar o primeiro embate a eliminar em 29 de junho, contra o segundo do Grupo F (Países Baixos, Japão ou Suécia), em Houston.
Por seu lado, a Escócia, que teve em Scott McTominay a única ameaça aos brasileiros, esbarrando sempre em Alisson, os três pontos, com 1-4 em golos, dificilmente serão suficientes para os escoceses não caírem pela nona vez na fase de grupos, em nove presenças, como um dos quatro piores terceiros.
Em relação ao desaire com Marrocos (0-1), Clarke trocou Hanley, Tierney, Christie e Adams por McKenna, McLean, Gannon-Doak e Shankland, enquanto, face ao 3-0 ao Haiti, Ancelotti só mudou por obrigação, trocando o lesionado Raphinha por Rayan.
O jogo começou pausado, mas, sem que nada o fizesse prever, o Brasil adiantou-se logo aos sete minutos, com McKenna a facilitar na saída e a permitir o corte de Rayan, com a bola a sobrar para Vinicius, que contornou Gunn e encostou.
Em vantagem, os 'canarinhos' ficaram ainda mais tranquilos, com Vinicius a voltar a ameaçar aos 20 minutos e a marcar aos 22, mas depois de fazer falta sobre Hendry, detetada pelo VAR.
Após 30 minutos, a Escócia teve três cantos seguidos, mas não criou perigo e, antes do intervalo, o Brasil voltou à carga, acabando por chegar ao segundo golo aos 45+3 minutos, novamente por Vinicius, de cabeça, após centro da direita de Bruno Guimarães, em nova saída a jogar em falso dos europeus.
McTominay poderia ter relançado o jogo aos 49 minutos, quando, solicitado por Tierney, que substituíra Robertson, cabeceou à figura de Alisson, mas Vinicius também podia ter 'acabado' com o jogo aos 51, quando, isolado por Paquetá, não bateu Gunn.
Os 'canarinhos' não demoraram, porém, a chegar ao terceiro golo, o que aconteceu aos 60 minutos, com Casemiro a lançar Bruno Guimarães, que, altruísta, deu um toque para o lado para Matheus Cunha encostar.
Os escoceses voltaram a tentar marcar por McTominay, aos 64 minutos, mas Alisson não deixou e, aos 76, o Hard Rock veio 'abaixo', com a entrada de Neymar Jr., para um regresso à seleção 981 dias depois, para igualar os 14 jogos de Pelé em Mundiais.
Na parte final, o Brasil esteve sempre mais perto da área contrária, com Vinicius quase a chegar ao 'hat-trick' aos 81 minutos, assistido por Danilo, num jogo que acabou com mais uma defesa de Alisson a negar o golo a McTominay.
Jogo no Estádio Hard Rock, em Miami Gardens.
Escócia - Brasil, 0-3.
Ao intervalo: 0-2.
Marcadores:
0-1, Vinicius Júnior, 07 minutos.
0-2, Vinicius Júnior, 45+3.
0-3, Matheus Cunha, 60.
Equipas:
- Escócia: Angus Gunn, Nathan Patterson (Anthony Ralston, 81), Scott McKenna, Jack Hendry, Andy Robertson (Kieran Tierney, 46) Kenny McLean, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak (Ryan Christie, 81), John McGinn (Findlay Curtis, 90+1), Scott McTominay e Lawrence Shankland (Che Adams, 90+1).
Selecionador: Steve Clarke.
- Brasil: Alisson Becker, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos (Alex Sandro, 82), Casemiro (Fabinho, 66), Bruno Guimarães, Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, 66), Rayan (Endrick, 82), Vinicius Júnior e Matheus Cunha (Neymar Jr., 76).
Selecionador: Carlo Ancelotti.
Árbitro: César Ramos (México).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danilo (62), Fabinho (82) e Ryan Christie (89).
Assistência: 64.478 espetadores.
Mundial'2026: Brasil tranquilo com Vinicius em destaque e Neymar de regresso