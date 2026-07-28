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Zidane oficializado como novo selecionador de França

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Antigo internacional sucede a Didier Deschamps e abraça um novo desafio, cinco anos depois de ter saído do Real Madrid.

Agora é mesmo oficial: Zinedine Zidane é o novo selecionador de França. Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), apresentou esta manhã o treinador, que assinou até 2030 para suceder a Didier Deschamps. Trata-se do regresso de 'Zizou' aos bancos, cinco anos depois de ter deixado o Real Madrid, o único emblema que orientou na sua carreira - e com muito sucesso, diga-se, pois conquistou, de forma inédita, três Liga dos Campeões consecutivas e sagrou-se duas vezes campeão espanhol, além de ter 'bisado' igualmente em Mundiais de Clubes.

Philippe Diallo, presidente da Federação francesa de futebol, e Zidane
Philippe Diallo, presidente da Federação francesa de futebol, e Zidane Site oficial da FFF

Aos 54 anos, abraça um novo projeto e volta ao ambiente da seleção gaulesa, do qual se despediu há precisamente 20 anos com um cartão vermelho, aquando da infame cabeçada a Materazzi na final do Mundial'2006, conquistado pela Itália. O primeiro jogo de Zidane ao leme do 4.º classificado do mais recente Campeonato do Mundo está agendado para 25 de setembro, frente à Turquia, para a Liga das Nações.

Já Deschamps coloca ponto final num ciclo de 14 anos à frente dos bleus, onde conquistou o Mundial'2018 e a Liga das Nações 2020/21, tendo ainda sido finalista do Mundial'2022 e do Euro'2016, este ganho por Portugal em Paris.

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