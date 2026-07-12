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Wimbledon: Jannik Sinner revalida título ao vencer Alexander Zverev

Lusa 20:52
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Apesar de ter perdido o primeiro set, Sinner venceu os três seguintes. O encontro foi bastante disputado, com dois tie-breaks, e durou quase quatro horas.

O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, revalidou este domingo o título de Wimbledon, depois de vencer o alemão Alexander Zverev na final do terceiro Grand Slam da temporada.

Jannik Sinner é o 10.º tenista a revalidar o título em Wimbledon
Jannik Sinner é o 10.º tenista a revalidar o título em Wimbledon Kin Cheung/AP

Jannik Sinner impôs-se ao recente campeão de Roland Garros, por 6-7 (6-8), 7-6 (7-2), 6-3 e 6-4, em três horas e 46 minutos, conquistando pela quinta vez um 'major', depois do Open da Austrália em 2024 e 2025, Open dos Estados Unidos em 2024 e Wimbledon em 2025.

O transalpino, que se tornou o 10.º tenista a revalidar o título em Wimbledon, voltou a bater Zverev numa final de um Grand Slam, repetindo o triunfo do Open da Austrália em 2025.

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