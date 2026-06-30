Serena Williams regressou, mas perdeu primeira ronda em Wimbledon

Aos 44 anos, a norte-americana fez o seu primeiro jogo de singulares profissional em quase quatro anos, mas perdeu para Maya Joint.

No seu regressou aos courts profissionais, a tenista norte-americana acabou por perder a primeira ronda em Wimbledon, esta terça-feira. Aos 44 anos, a campeã de ténis com 23 títulos do Grand Slam não levou a melhor à australiana Maya Joint, de 20 anos.



Serena Williams volta a pisar a relva de Wimbledon Maja Smiejkowska/AP

Serena Williams foi derrotada por 6-3, 6-7 (6), 6-3, frente a uma adversária que é a 87.ª classificada no ranking. Por seu turno, William não está atualmente classificada no ranking, por ter estado tanto tempo afastada.

Recentemente, Williams disputou dois jogos de pares para anunciar o seu regresso ao desporto, mas não jogava uma partida de singulares desde o Open dos Estados Unidos de 2022.

Ainda assim, é de Williams o recorde de 98 vitórias em singulares em Wimbledon. Para Joint, esta foi a primeira vitória no torneio e a sua segunda participação.

A tenista norte-americana foi convidada pela organização a participar, tanto em singulares como em pares, ao lado da irmã mais velha, Venus. O jogo de pares terá lugar no final desta semana.