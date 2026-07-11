Wimbledon: Noskova resistiu a 'apagão' para vencer o seu primeiro Grand Slam

Muchova, que tentava ser a segunda tenista a dar a volta a uma final de Wimbledon nas últimas 18 edições, perdeu a sua segunda final de um Grand Slam, depois de Roland Garros em 2023.

A tenista checa Linda Noskova resistiu este sábado a um 'apagão' no segundo set para conquistar o seu primeiro torneio do Grand Slam, depois de vencer a sua compatriota Karolina Muchova na final de Wimbledon.



Linda Noskova venceu o seu primeiro Grand Slam Kirsty Wigglesworth/AP

A jovem, de 21 anos, parecia ter tudo para fechar a sua primeira final de um 'major' em apenas dois sets, mas, depois de desperdiçar cinco pontos de encontro, acabou por sentir o momento e perdeu os últimos cinco jogos do segundo parcial, levando o encontro para um terceiro set.

Aí a 12.ª tenista do mundo voltou a ser mais forte, como foi durante quase todo o encontro, e acabou por vencer a compatriota (nona), por 6-2, 5-7 e 6-3, em duas horas e 28 minutos.

"Não sei como segurá-lo [o troféu]. É incrível. Todos estes encontros foram muito difíceis. Nunca é fácil fechar o último ponto. Karolina fizeste-me lutar muito por isto, não te vou perdoar. És minha amiga e fico feliz por poder partilhar a minha primeira final contigo, acho que fizemos história hoje", disse Noskova, ainda no court central.

Ao contrário do que aconteceu a meio da semana, quando o suíço Roger Federer surgiu sozinho, hoje o camarote real estava completamente cheio, com várias antigas campeãs presentes, mas o lugar ao lado da princesa de Gales, Kate Middleton, ficou reservado para Martina Navratilova, a checa naturalizada norte-americana que é recordista de títulos em Wimbledon, com nove.

Foi sob o olhar da rainha da relva londrina que Noskova entrou muito segura e autoritária no encontro e, sem nunca ser ameaçada no seu serviço, conseguiu quebrar duas vezes o da compatriota e fechar o primeiro set com inesperada facilidade.

O segundo set parecia seguir pelo mesmo caminho, com Noskova a chegar ao 5-2, mas nesse momento o nervos e a subida de nível de Muchova acabaram por dar uma volta ao resultado, com a mais velha das duas checas a salvar cinco pontos de encontro e conseguir cinco jogos consecutivos.

Menos experiente, esperava-se que Noskova sentisse a forma como perdeu o segundo parcial, até pela forma como o acabou, a tapar os ouvidos, mas a jovem de 21 anos, que tinha como melhor prestação num 'major' os quartos de final no Open da Austrália de 2024, voltou a subir o nível do seu jogo, conseguiu um break no primeiro jogo de serviço da adversária e, à primeira oportunidade, fechou o encontro.

"Normalmente não choro. Aproveitei muito estas duas semanas, todas as lágrimas, suor e sangue valeram a pena. Nunca mais vou esquecer estas duas semanas", disse uma emocionada Noskova, que não esqueceu a mãe, já falecida.

Muchova, que tentava ser a segunda tenista a dar a volta a uma final de Wimbledon nas últimas 18 edições, perdeu a sua segunda final de um Grand Slam, depois de Roland Garros em 2023.

Apesar da derrota, Muchova não perdeu o sentido de humor e classificou como "ex-amiga" Linda Noskova, com a qual chegou às meias-finais de pares nos Jogos Olímpicos Paris2024.

"És tão jovem e na tua primeira final é incrível como geriste tudo. [...] Estou muito desapontada, mas quando olho para o meu canto vejo todos os meus amigos e família, que cancelaram tudo para estar aqui comigo, agradeço-lhes imenso. Vou continuar a lutar, lutar muito. Espero conseguir voltar a estar na final e ter mais uma oportunidade", assumiu.