William Gomes suspenso dois jogos por entrada violenta no Casa Pia-FC Porto

Extremo brasileiro falha clássico contra o Sporting e a visita ao Nacional.

William Gomes foi suspenso com dois jogos de castigo pelo Conselho de Disciplina da FPF, isto na sequência da expulsão contra o Casa Pia devido a uma entrada muito violenta sobre David Sousa. Desta forma, o extremo do FC Porto vai desfalcar as opções de Farioli no clássico contra o Sporting e na visita ao terreno do Nacional. 

Além dos dois jogos de castigo, William Gomes, segundo o mapa de castigos, foi punido com uma multa de 1.224 euros por "prática de jogo violento e outros comportamentos graves". 

