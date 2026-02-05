William Gomes suspenso dois jogos por entrada violenta no Casa Pia-FC Porto

Tom Cruise abandona apartamento de 35 milhões em Londres após assalto a loja da Rolex nas proximidades
Luana Augusto
Extremo brasileiro falha clássico contra o Sporting e a visita ao Nacional.
William Gomes foi suspenso com dois jogos de castigo pelo Conselho de Disciplina da FPF, isto na sequência da expulsão contra o Casa Pia devido a uma entrada muito violenta sobre David Sousa. Desta forma, o extremo do FC Porto vai desfalcar as opções de Farioli no clássico contra o Sporting e na visita ao terreno do Nacional.
Além dos dois jogos de castigo, William Gomes, segundo o mapa de castigos, foi punido com uma multa de 1.224 euros por "prática de jogo violento e outros comportamentos graves".