FC Porto vai recorrer dos dois jogos de castigo a William Gomes

Luana Augusto
Dragões defendem que a pena é demasiado pesada para um jogador que foi expulso pela primeira vez.
O FC Porto, apurou Record, vai recorrer dos dois jogos de castigo aplicados a William Gomes pela expulsão no jogo com o Casa Pia, em Rio Maior.
Os dragões defendem que a moldura penal aplicada ao extremo brasileiro pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol é demasiado pesada, sobretudo tendo em conta que William não tem antecedentes disciplinares, pois esta foi a sua primeira expulsão de azul e branco.
Mantendo-se o castigo, William falhará não só o clássico com o Sporting, mas também a deslocação ao terreno com o Nacional.