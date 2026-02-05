Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

FC Porto vai recorrer dos dois jogos de castigo a William Gomes

Record 20:24
As mais lidas

Dragões defendem que a pena é demasiado pesada para um jogador que foi expulso pela primeira vez.

O FC Porto, apurou Record, vai recorrer dos aplicados a William Gomes pela expulsão no jogo com o Casa Pia, em Rio Maior.

Casa Pia-FC Porto: William Gomes viu vermelho direto por esta entrada à cabeça de um adversário
Casa Pia-FC Porto: William Gomes viu vermelho direto por esta entrada à cabeça de um adversário

Os dragões defendem que a moldura penal aplicada ao extremo brasileiro pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol é demasiado pesada, sobretudo tendo em conta que William não tem antecedentes disciplinares, pois esta foi a sua primeira expulsão de azul e branco.

Mantendo-se o castigo, William falhará não só o clássico com o Sporting, mas também a deslocação ao terreno com o Nacional.

Artigos Relacionados
Tópicos Expulsão Clássico Futebol Clube do Porto Rio Maior
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

FC Porto vai recorrer dos dois jogos de castigo a William Gomes