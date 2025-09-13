Sábado – Pense por si

Vingegaard ganha Vuelta na Bola del Mundo e confirma segundo lugar de João Almeida

Aos 28 anos, o dinamarquês prepara-se para conquistar a sua terceira grande Volta, à frente do português João Almeida.

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) assegurou hoje virtualmente a vitória na 80.ª Volta a Espanha, ao impor-se na 20.ª etapa, na qual o português João Almeida (UAE Emirates) confirmou o seu segundo lugar na geral.

Vingegaard vence a Volta ao Algarve. João Almeida em segundo lugar
Vingegaard vence a Volta ao Algarve. João Almeida em segundo lugar Tim de Waele/Getty Images

Vencedor das edições de 2022 e 2023 do Tour, Vingegaard foi hoje o mais forte na Bola del Mundo, cortando a meta isolado no final dos 165,6 quilómetros desde Robledo de Chavela com o tempo de 3:56.23 horas, sendo 11 segundos mais rápido do que o seu colega norte-americano Sepp Kuss e 13 do que o australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), que foi terceiro.

