Tenista Jaime Faria avança na qualificação para o Open da Austrália

PortuguÊs venceu o croata Luka Mikrut em dois sets.
O tenista português Jaime Faria qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de qualificação para o Open da Austrália, ao vencer o croata Luka Mikrut.
Jaime Faria segue para a 2.ª ronda da qualificação na AustráliaAP
Na primeira partida do jovem de 22 anos em Melbourne, o parcial inicial foi muito equilibrado e só no 'tie-break' é que Faria consegue impôr-se por 7-6 (7-2).
Mikrut, de 21 anos, 160.º do ranking do ATP, respondeu no segundo 'set', em que consegui quebrar o serviço de Faria.
Mas o lisboeta, 151.º do mundo, conseguiu responder, equilibrar e finalmente virar o rumo do parcial, vencendo por 7-5 e fechando o encontro em uma hora e 55 minutos.
Na segunda ronda da qualificação para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Jaime Faria vai defrontar o libanês de 30 anos Benjamin Hassan, número 259 do mundo.
Hassan derrotou hoje outro jovem croata, Matej Dodig, de 19 anos, 231.º do ranking do ATP, em três parciais, por 7-5, 3-6 e 2-6.
Também na segunda ronda está outro tenista português, Henrique Rocha, que horas antes tinha vencido o brasileiro João Lucas da Silva em dois sets.
O jovem de 21 anos, 157.º do ranking do ATP, começou logo a quebrar o serviço do adversário, uma vantagem que reforçou para conquistar o primeiro parcial por 6-2.
O brasileiro de 25 conseguiu equilibrar o segundo 'set', mas o português acabou mais forte, vencendo os últimos três jogos para fechar o encontro com 6-4, ao fim de uma hora e 18 minutos.
Na segunda ronda da qualificação para o Open da Austrália, Rocha vai defrontar Marco Trungelliti, número 130 do mundo e 18.º cabeça de série do primeiro torneio do Grand Slam da temporada.
Também hoje, o veterano argentino de 35 anos venceu, em três parciais, por 2-6, 6-1 e 1-6, o tenista da casa Philip Sekulic, atual 519.º do ranking da ATP, que tinha recebido um convite da organização.
Na edição do ano passado, Henrique Rocha chegou à final da qualificação, mas falhou a entrada no Open da Austrália, ao perder com o italiano Matteo Gigante.
