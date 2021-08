Vieira começou a acertar venda da SAD do Benfica em 2017

No início do ano de 2017, o ex-presidente das "águias" iniciou conversas com os administradores da SAD Domingos Soares de Oliveira e Rui Costa para discutir a hipótese de abrir o capital da SAD a um parceiro estratégico.

O plano para vender parte da SAD do Benfica a um ou mais investidores estrangeiros começou a ser traçado no início de 2017. Foi nessa altura que decorreram conversas entre a direção encarnada, com Luís Filipe Vieira à cabeça, e os administradores da SAD Domingos Soares de Oliveira e Rui Costa, em que se concluiu que o clube apenas se tornaria competitivo a nível europeu com um acionista de referência que aumentasse a capacidade de captar receitas.







