Fernando Pimenta tornou-se esta tarde campeão do mundo de K1 5.000 metros ao terminar a corrida desta tarde, disputada em Montemor-o-Velho, em primeiro lugar.



Fernando Pimenta, de 29 anos, revalida assim o título dos 5.000 metros, distância não olímpica, repetindo o êxito alcançado em Racice, na República Checa, em 2017.



Para conquistar a medalha de ouro, o canoísta de Ponte de Lima completou a prova em 21.42,196 minutos, batendo o dinamarquês René Poulsen, por 1,527 segundos, enquanto o espanhol Javier Hernanz terminou em terceiro, a 4,369.



Fernando Pimenta, tricampeão da Europa dos 1.000 metros, sagrou-se campeão do mundo nesta distância pela primeira vez no sábado, e hoje acrescentou o terceiro título mundial ao seu palmarés.



Antes da vitória de sábado, o minhoto tinha conquistado o bronze em K1 1.000 nos Mundiais de 2015 e a prata em 2017. Além destas, ostenta ainda a prata em K2 500 e K4 1.000 em 2014.



O minhoto procura agora uma medalha individual nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, depois de ter alcançado a prata em K2 1.000 em Londres 2012, juntamente com Emanuel Silva.





