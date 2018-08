João Félix: Miúdo de ouro brilha em casa

Com 18 anos, 9 meses e 15 dias, Félix saiu do banco para conseguir o empate do Benfica frente ao Sporting no Estádio da Luz.

Oito dias e escassos 32 minutos. Não foi preciso mais para que João Félix se estreasse a jogar e a marcar pela principal equipa do Benfica. Trata-se, de facto, de um registo invulgar e só ao alcance dos talentos precoces, mas, verdade seja dita, na Luz, ninguém está surpreendido.



Desde muito jovem apontado como uma pérola com futuro brilhante, João Félix mostrou qualidades logo na pré-temporada – pouco depois de ter realizado uma fase final do Nacional de juniores verdadeiramente notável, guiando o Benfica à conquista do título. Porém, quando os jogos oficiais desta época começaram, foi o amigo Gedson Fernandes a tornar-se o novo ‘menino bonito’ dos adeptos encarnados. Contudo, a súbita ascensão do médio não fez com que o virtuosismo de João caísse no esquecimento. Aliás, entre os adeptos da Luz, muitos eram os que ‘exigiam’ mais minutos de utilização para o puto.



"Foi um jogo em que estivemos sempre por cima, tanto na primeira como na segunda parte. Tivemos mais oportunidade na segunda parte. Na primeira foi um jogo mais batalhado. Na segunda fomos para cima, assumimos o jogo, criámos muitas oportunidades e o guarda-redes do Sporting acabou por ser um dos melhores em campo", comentou à BTV.



Sobre o golo marcado no seu primeiro dérbi, o médio admitiu que foi especial: "Arrepiei-me quando marquei. Qualquer um ficava arrepiado ainda por cima num dérbi, mas é consequência do meu trabalho. Tenho de agradecer a aposta que têm feito em mim. Trabalho para corresponder e quero continuar a corresponder. Agradeço a quem tem apostado em mim".



Ontem, lançado com a equipa a perder (com o PAOK entrara também com a intenção de ajudar a ultrapassar um resultado adverso, então um empate), o miúdo voltou a mostrar confiança e capacidade para já andar entre os graúdos. Ameaçou com um ‘tiro’ de longe, mas foi de cabeça, nas alturas, que assinou um golo que jamais esquecerá. Foi o seu primeiro e evitou uma derrota com o rival. Nada mau!