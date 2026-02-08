Sábado – Pense por si

Veterana Lindsey Vonn sofre queda violenta na prova de downhill dos Jogos Olímpicos de Inverno

Vonn tentava voltar a sagrar-se campeã olímpica, após ter estado afastada das pistas de esqui durante seis anos.

A norte-americana Lindsey Vonn, que procurava voltar a sagrar-se campeã olímpica de esqui alpino, aos 41 anos, abandonou este domingo a prova de downhill dos Jogos de Inverno Milão-Cortina2026, em consequência de uma queda violenta.

A 'rainha de velocidade', a competir pela quinta vez nos Jogos Olímpicos de Inverno, perdeu o equilíbrio durante um salto, na abordagem a uma curva do circuito, após 12 segundos de descida, tendo sido assistida pela equipa médica e transportada em maca para o helicóptero, o que motivou a interrupção da prova.

Vonn, que conquistou o título de downhill em 2010, em Vancouver, no Canadá, perseguia um feito ousado: voltar a sagrar-se campeã olímpica, depois de ter estado afastada das pistas de esqui durante seis anos, objetivo que se tornou mais desafiante ao sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo uma semana antes do início dos Jogos de 2026.

