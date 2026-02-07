FC Porto condena "insultos racistas" a dois dos seus jogadores no clássico com o Sporting

Dragões dizem que insultos foram dirigidos a Wes Washpun e Javian Davis e que um dos autores foi identificado pela PSP

O FC Porto condenou "de forma veemente e inequívoca" insultos racistas alegadamente dirigidos a dois dos seus jogadores, Wes Washpun e Javian Davis, no clássico de basquetebol com o Sporting, realizado este sábado no Pavilhão João Rocha e que terminou com triunfo dos dragões, por 82-76.



Javian Davis terá sido alvo de insultos racistas Pedro Ferreira

Num comunicado no seu site, os portistas garantem que esses insultos "foram imediatamente sinalizados pelo treinador Fernando Sá e os factos ocorridos ficaram registados no relatório elaborado pelos agentes da Polícia de Segurança Pública presentes no local, que de imediato identificaram um dos autores."

"O FC Porto repudia em absoluto qualquer forma de racismo, discriminação ou discurso de ódio, práticas que não têm lugar no desporto nem na sociedade. Após este episódio lamentável, o Clube mostra-se solidário com todos os atletas que foram alvo de comportamentos discriminatórios no Pavilhão João Rocha. O FC Porto continuará a colaborar com as entidades competentes para que situações desta gravidade sejam devidamente sancionadas e espera que sejam tomadas medidas por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto", acrescentam os azuis e brancos.

Comunicado do FC Porto:

"O FC Porto condena de forma veemente e inequívoca os insultos racistas dirigidos aos seus atletas durante o clássico de basquetebol frente ao Sporting CP, disputado esta tarde em Lisboa, que terminou num triunfo portista por 82-76.

Os insultos racistas dirigidos a Wes Washpun e Javian Davis foram imediatamente sinalizados pelo treinador Fernando Sá e os factos ocorridos ficaram registados no relatório elaborado pelos agentes da Polícia de Segurança Pública presentes no local, que de imediato identificaram um dos autores.

O FC Porto repudia em absoluto qualquer forma de racismo, discriminação ou discurso de ódio, práticas que não têm lugar no desporto nem na sociedade.

Após este episódio lamentável, o Clube mostra-se solidário com todos os atletas que foram alvo de comportamentos discriminatórios no Pavilhão João Rocha.

O FC Porto continuará a colaborar com as entidades competentes para que situações desta gravidade sejam devidamente sancionadas e espera que sejam tomadas medidas por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto."