Cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno
A cantora Mariah Carey atua na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão
Dançarinos atuam na cerimónia de abertura
José Cabeça, o porta-bandeira de Portugal nos JOI
Um guarda Carabinieri carrega a bandeira italiana
Dançarinos atuam na cerimónia de abertura
Atuação que presta homenagem a artistas italianos como Leonardo Da Vinci
O presidente italiano Sergio Mattarella e a presidente do Comité Olímpico Intenacional Kirsty Coventry
Três grupos de modelos vestidos de verde, branco e vermelho dão vida à bandeira italiana usando criações desenhadas por Giorgio Armani
Atuação durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos em Milão
Lucas Pinheiro Braathen representa o Brasil no desfile dos países na cerimónia de abertura
06 de fevereiro de 2026 às 21:01

Homenagens à cultura italiana e Mariah Carey: Veja as imagens da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

A abertura dos JOI fez uma homenagem a Da Vinci, Puccini e Armani, a massas e vinhos, além de outros sabores icónicos da cultura italiana - e contou com uma atuação de Mariah Carey a cantar "Volare".

