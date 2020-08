Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot ganham prova da Liga de surf em Sintra

Os surfistas Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot venceram o Sintra Pro, a terceira etapa da Liga portuguesa de surf, disputada na Praia Grande, batendo nas finais Afonso Antunes e Gabriela Dinis, respetivamente, ambos ainda juniores.

Depois de ter afastado nas 'meias' Frederico Morais (Kikas), o único português que corre no circuito principal da Liga Mundial de Surf - cancelado este ano por causa da pandemia de covid-19 -, Vasco Ribeiro garantiu o triunfo na etapa, com 16,90 pontos contra 12,35 de Afonso Antunes.

"Sabe bem estar aqui de volta às vitórias. Tivemos boas ondas e tive a oportunidade de enfrentar o Kikas e depois o Afonso na final. É sempre bom e gratificante fazer notas altas como consegui neste dia final. Estive um pouco a poupar-me nos outros dias, porque sei que o mais importante é o dia final e felizmente consegui vencer, que é uma ótima sensação", destacou Vasco Ribeiro, tetracampeão nacional de surf que quebrou um jejum de dois anos sem vencer provas da Liga MEO Surf.

Por seu turno, Teresa Bonvalot, bicampeã nacional, superiorizou-se a Gabriela Dinis, que fez no Allianz Sintra Pro a primeira final da carreira na Liga, e obteve uma pontuação de 14,75 contra os 9,65 da adversária, conquistando o seu 18.º triunfo na carreira e passou para a liderança do 'ranking' feminino.

"Estou super feliz. As ondas estavam complicadas, mas consegui fazer mais uma boa bateria na final. Tenho trabalhado muito nestes dias, devido à lesão que tenho. Mas sinto-me bem e consegui fazer um bom campeonato. Sair daqui no topo do 'ranking' é uma sensação incrível. O meu objetivo é sempre tentar dar o meu melhor nos 'heats' que faço e o resto vem por acréscimo", assinalou Teresa Bonvalot.

De resto, Afonso Antunes, que mesmo derrotado na final por Vasco Ribeiro saiu de Sintra na liderança isolada do quadro masculino, quando faltam disputar duas etapas (Porto e Cascais), e Teresa Bonvalot venceram a Allianz Triple Crown, troféu que distingue os surfistas com melhores resultados combinados nas três primeiras etapas (Figueira da Foz, Ericeira e Sintra).