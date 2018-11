Frederico Varandas esteve sexta-feira em Amesterdão, na Holanda, onde negociou a contratação do sucessor de José Peseiro. O presidente do Sporting viajou acompanhado pelo director de relações internacionais, Hugo Viana, bem como por um dos advogados do clube, no caso João Lobão, precisamente com o objectivo de discutir e finalizar detalhes do contrato.

Frederico Varandas desvendou este sábado alguns pormenores sobre o novo treinador do Sporting sem que tenha revelado o nome. O presidente "leonino" disse que o sucessor de Peseiro está escolhido e que tem um vínculo com um clube."Temos de acertar com o clube onde o treinador ainda está a trabalhar", disse à partida para os Açores, onde o Sporting joga domingo com o Santa Clara.