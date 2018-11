Sporting negoceia holandês Marcel Keizer

Marcel Keizer, treinador holandês do Al Jazira, é o eleito de Frederico Varandas para suceder a José Peseiro. O treinador está há vários dias a ser negociado pelo presidente dos leões e neste momento só falta mesmo a desvinculação de contrato com o clube dos Emirados Árabes Unidos.Marcel Keizer também poderá ser peça fundamental na reestruração que Frederico Varandas já está a implementar na Academia, dado o seu passado nas escolas de formação do Ajax, reconhecida como uma das melhores do Mundo.Recorde-se que na manhã deste sábado Frederido Varandas revelou que já tinha escolhido o treinador, faltando apenas acertar a desvinculação com o clube que atualmente representa.