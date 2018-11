Com a vitória na Madeira, os "dragões" permanecem líderes do campeonato e aumentaram vantagem para o Benfica. Golos dos portistas foram marcados por Otávio e Marega.

O FC Porto venceu, este sábado, o Marítimo na Madeira por 2-0, em jogo a contar para a 9ª jornada da Liga NOS.



Depois de uma primeira parte sem grandes oportunidades, os "dragões" aceleraram o ritmo da partida e conseguiram a sua primeira grande oportunidade aos 64 minutos.



Tiquinho Soares ganhou uma grande penalidade e coube a Marega converter, mas o guarda-redes maritimista Amir Abedzadeh tinha outros planos e desviou o remate do maliano.



O FC Porto insistiu e chegou à vantagem à passagem dos 70 minutos, após uma excelente jogada de envolvimento da turma portista. A bola passou por vários jogadores dos "azuis e brancos" até chegar ao brasileiro Otávio, que empurrou a bola para o fundo das redes.



Três minutos depois, a equipa de Sérgio Conceição dilatou a vantagem depois de um rápido contra-ataque, onde Marega se redimiu do penalti falhado e marcou o 2-0.



A equipa do Marítimo viria a ficar reduzida a 10, após uma cotovelado de Danny a Otávio, que lhe valeu a expulsão.



O FC Porto passa assim a contar 21 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, segundo, que recebe no domingo o Vitória de Setúbal, e quatro face ao Benfica, derrotado (1-3) na sexta-feira pelo Moreirense. O Marítimo é 12.º, com 10.