Uruguai é o próximo adversário de Portugal e o ex-Benfica Darwin é a maior ameaça

O jogo contra a equipa celeste, a mais cotada do grupo, realiza-se esta segunda-feira. As maiores figuras estão no ataque, como é o caso dos veteranos Suárez e Cavani ou de Darwin, antigo avançado das águias e agora no Liverpool, que faz este ano o seu primeiro Mundial.