O onze inicial de Portugal contra o Uruguai

Foi divulgado o onze inicial de Portugal no jogo contra o Uruguai, que arranca às 19 horas:





Sergio RochetSebastian CoatesDiego GodinJose Maria GimenezGuillermo VarelaMathias OliveraRodrigo BentancurMatias VecinoFederico ValverdeEdinson CavaniDarwin NunezA seleção portuguesa de futebol defronta hoje o Uruguai, na segunda jornada do Grupo H do Mundial2022, sendo que uma vitória garantirá já à equipa das 'quinas' a qualificação para os oitavos de final da prova.Depois do triunfo sobre o Gana (3-2), Portugal terá pela frente aquele que, à partida, será o principal rival na luta pela primeira posição do grupo, num encontro agendado para as 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Lusail, e que encerra a segunda ronda da fase de grupos.A seleção nacional ocupa a liderança, com três pontos, à frente da Coreia do Sul, de Paulo Bento, e do Uruguai, ambos com um, enquanto o Gana, que joga com os sul-coreanos, é último, sem qualquer ponto.

Um triunfo sobre os sul-americanos, 'carrascos' na edição anterior do Campeonato do Mundo, garantirá, desde logo, a presença lusa na próxima fase e, eventualmente, até mesmo a primeira posição da 'poule', se os asiáticos e os africanos empatarem na outra partida.A partida será realizada no Estádio de Lusail, o maior entre os oito do Mundial2022, com capacidade para 88.000 espetadores, e será arbitrada pelo iraniano Alireza Faghani.