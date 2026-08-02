Uma liga só para elas: o basebol profissional feminino regressa aos Estados Unidos

A estreia da Women's Pro Baseball League (WPBL) representa o regresso de uma liga profissional feminina de basebol aos Estados Unidos quase 30 anos após a última tentativa. E o interesse está em alta.

Arrancou este sábado a temporada inaugural da WPBL, num dia que voltou a marcar a fragmentada história da modalidade nos Estados Unidos. Para já, a liga conta com quatro equipas - New York Heights, Los Angeles Queens, Boston Hunters e San Francisco Firebells - mas os jogos serão todos disputados no Robin Roberts Stadium, em Springfield, Illinois. Um estádio com capacidade para 5.200 pessoas, mas também um símbolo do basebol feminino. Foi esta cidade que acolheu um dos primeiros jogos femininos pagos da história, em 1875. Um jogo que opôs as Blondes e as Brunettes (as loiras e as morenas), mas que funcionou mais como uma atração itinerante e não uma competição oficial.

Embora as mulheres façam parte da história da modalidade praticamente desde sempre, foi durante a II Guerra Mundial que nasceu a primeira liga profissional feminina. Com muitos jogadores mobilizados para o esforço de guerra, surgiram receios quanto ao futuro do basebol profissional masculino e foi criada a All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL), que funcionou entre 1943 e 1954. A competição ficou imortalizada no filme Liga de Mulheres (A League of Their Own), de Penny Marshall, estreado em 1992, com Tom Hanks, Geena Davis, Madonna, Lori Petty e Rosie O'Donnell no elenco.

Hollywood reacendeu a chama

O sucesso do filme revitalizou o interesse pela ideia de uma liga profissional feminina de basebol e entre 1997 e 1998 chegou a existir a Ladies Professional Baseball League. Apesar da curta duração da experiência, os Estados Unidos continuaram a desenvolver talento feminino através de competições amadoras e da seleção nacional. Isso permitiu ao país participar na Taça do Mundo de Basebol Feminino, criada em 2004, vencendo as duas primeiras edições. Desde então, o Japão assumiu o domínio da modalidade, conquistando os restantes títulos mundiais.

O nascimento da WPBL poderá reforçar o peso da modalidade nas competições internacionais. A nova liga já garantiu um acordo de direitos de transmissão com a ESPN e a Scripps Sports Network para o mercado norte-americano, enquanto os encontros são disponibilizados a nível internacional através do canal oficial da competição no YouTube.

Por falar em streaming, o filme Liga de Mulheres está disponível para aluguer no catálogo da Prime Video, plataforma onde reside a série A League of Their Own (2022), um remake em episódios da história original.