Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Desporto feminino em crescimento: foram consumidos 46 mil milhões de minutos nos Estados Unidos em 2025

Record 17:43
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
As mais lidas

Divulgados números da indústria audiovisual que sustentam a subida deste segmento do mercado desportivo.

O desporto feminino continua em franco crescimento e o interesse da indústria audiovisual nesta vertente tem subido a pique, como demonstram os mais recentes dados da Nielsen, líder mundial em audiências e análise de dados dos media. A propósito do Dia Internacional da Mulher, que se celebra no próximo domingo, dia 8, a empresa deu a conhecer estatísticas que sustentam na perfeição o crescimento deste segmento do mercado desportivo, desde logo o facto de terem sido consumidos 46 mil milhões de minutos de provas femininas nos Estados Unidos, em 2025.

Odyssey Sims, figura da WNBA
Odyssey Sims, figura da WNBA WNBA

A popularidade que algumas competições têm vindo a ganhar nos últimos tempos 'alimentam', em parte, o aumento das audiências. Veja-se a WNBA, liga feminina de basquetebol norte-americana, que registou os melhores números de sempre, tanto na fase regular como nos playoffs, com médias superiores a 1 milhão de espectadores nas transmissões da ESPN. E a trajetória ascendente não se vê apenas na vertente profissional, mas também nos desportos universitários. Em 2025, a NCAA alcançou a maior audiência televisiva desde 2008/09, com uma média de 280 mil espectadores. Foi uma das três edições mais vistas de sempre.

No que diz respeito ao beisebol, a final da College World Series teve uma média de 2,2 milhões, enquanto o torneio universitário de voleibol registou um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Mas há mais. No ténis, a final feminina do US Open cresceu 50% face ao ano anterior, tendo contabilizado uma média de 2,4 milhões.

É verdade que os norte-americanos não são tão apaixonados por futebol como os europeus, mas o desporto-rei feminino também contribuiu para o crescimento do consumo audiovisual no país. Na temporada regular da NWSL verificou-se uma subida de 61% na audiência média, sendo que a final do campeonato ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de espectadores, concretamente 1,18 milhões.

Supremo Tribunal dos EUA mantém lei que proibe atletas transgénero de competir em equipas femininas
Leia Também

Supremo Tribunal dos EUA mantém lei que proibe atletas transgénero de competir em equipas femininas

Tópicos Milhões audiência Estados Unidos Men's College World Series Women's National Basketball Association US Open de ténis National Collegiate Athletic Association ESPN
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Desporto feminino em crescimento: foram consumidos 46 mil milhões de minutos nos Estados Unidos em 2025