Desporto feminino em crescimento: foram consumidos 46 mil milhões de minutos nos Estados Unidos em 2025

O desporto feminino continua em franco crescimento e o interesse da indústria audiovisual nesta vertente tem subido a pique, como demonstram os mais recentes dados da Nielsen, líder mundial em audiências e análise de dados dos media. A propósito do Dia Internacional da Mulher, que se celebra no próximo domingo, dia 8, a empresa deu a conhecer estatísticas que sustentam na perfeição o crescimento deste segmento do mercado desportivo, desde logo o facto de terem sido consumidos 46 mil milhões de minutos de provas femininas nos Estados Unidos, em 2025.



Odyssey Sims, figura da WNBA WNBA

A popularidade que algumas competições têm vindo a ganhar nos últimos tempos 'alimentam', em parte, o aumento das audiências. Veja-se a WNBA, liga feminina de basquetebol norte-americana, que registou os melhores números de sempre, tanto na fase regular como nos playoffs, com médias superiores a 1 milhão de espectadores nas transmissões da ESPN. E a trajetória ascendente não se vê apenas na vertente profissional, mas também nos desportos universitários. Em 2025, a NCAA alcançou a maior audiência televisiva desde 2008/09, com uma média de 280 mil espectadores. Foi uma das três edições mais vistas de sempre.

No que diz respeito ao beisebol, a final da College World Series teve uma média de 2,2 milhões, enquanto o torneio universitário de voleibol registou um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Mas há mais. No ténis, a final feminina do US Open cresceu 50% face ao ano anterior, tendo contabilizado uma média de 2,4 milhões.

É verdade que os norte-americanos não são tão apaixonados por futebol como os europeus, mas o desporto-rei feminino também contribuiu para o crescimento do consumo audiovisual no país. Na temporada regular da NWSL verificou-se uma subida de 61% na audiência média, sendo que a final do campeonato ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de espectadores, concretamente 1,18 milhões.

