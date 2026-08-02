Proença diz que teste sobre venda e consumo de álcool na Supertaça "não podia ser mais positivo"

Para Pedro Proença, neste teste-piloto os adeptos "souberam estar à altura do momento e usufruíram de uma experiência de jogo plena".

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O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, considerou este domingo que o projeto-piloto para venda e consumo de bebidas alcoólicas na Supertaça de futebol "não podia ser mais positivo" e espera que este tenha sido o primeiro passo.



Pepê também celebrou a vitória da Supertaça com uma bebida de baixo teor alcoólico Victor Sousa/Movephoto

"A Supertaça Cândido de Oliveira representou um momento histórico para o futebol português e para toda a indústria. Pela primeira vez, tivemos um teste-piloto de venda de bebidas de baixo teor alcoólico dentro de um recinto desportivo. O balanço, tendo como vista o Mundial 2030, não podia ser mais positivo. Mas aquilo a que assistimos em Coimbra é muito mais do que isso. Esta era uma reclamação antiga por parte dos clubes, que mais não desejavam do tratamento igual com outras indústrias de entretenimento e com os seus principais concorrentes estrangeiros", referiu Proença, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Na sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou que o Governo tinha autorizado a venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico no jogo de sábado entre FC Porto e Torreense, da Supertaça Cândido de Oliveira, uma medida proibida em recintos desportivos desde a década de 1980.

Em resposta à agencia Lusa, o Governo explicou que o projeto-piloto foi aprovado apenas para a partida da Supertaça, que o FC Porto conquistou ao vencer o Torreense, por 1-0, pretendendo depois avaliar os resultados da iniciativa.

Pedro Proença defendeu que, para além dos benefícios ao nível de segurança e de uma fonte de receita adicional, ficam para a história os "momentos de confraternização dos adeptos, que souberam estar à altura do momento e usufruíram de uma experiência de jogo plena".

"Muito obrigado ao Governo, aos ministérios da Administração Interna, Saúde e Juventude e Desporto pela confiança demonstrada. Parabéns a todos os clubes, do futebol profissional e do não profissional, pela perseverança. Esta foi uma grande vitória do futebol português", frisou o líder da FPF.

Proença defende que este foi um "enorme passo que foi dado" e deseja que seja o primeiro "para a concretização de um objetivo comum".

Numa resposta conjunta do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto à agência Lusa sobre o projeto-piloto aprovado, o Governo explica que decidiu autorizar a proposta da FPF para este teste.

Em relação a outras iniciativas semelhantes, em jogos de futebol ou em outras modalidades desportivas, o Governo salienta que existem vários aspetos a ter em consideração.

"Qualquer decisão sobre a realização de novas iniciativas em jogos de futebol ou noutras modalidades dependerá dos resultados obtidos, da respetiva avaliação pelas entidades envolvidas e da sua relevância para a preparação do Mundial de 2030, sempre com a salvaguarda da segurança dos espetáculos desportivos, da proteção dos consumidores e da saúde pública", salienta o documento.