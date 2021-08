Um bar na praia, duas menores e álcool. O que se sabe da acusação de violação de Rúben Semedo

O internacional português Rúben Semedo foi detido no domingo à noite por suspeitas de violação coletiva de uma menor de 17 anos na Grécia, que terá trazido para sua casa e com a qual terá forçado relações sexuais. "Foi tudo pelo dinheiro", defendeu-se à saída do tribunal onde ainda não foi ouvido, dizendo que "se não fosse futebolista, nada disto aconteceria". Em prisão preventiva, o defesa do Olympiacos será ouvido por um juiz pela primeira vez na quinta-feira e pode enfrentar uma pena de prisão que pode ir dos 10 anos a prisão perpétua.

Um bar de praia, duas menores e um amigo nigeriano de 40 anos

A queixa parte de uma menor de 17 anos, que se deslocou ao Departamento de Polícia de Vyronas, nos arredores de Atenas, para reportar o crime na companhia da mãe, avançou o site Lawandorder.