O Comité Executivo da UEFA vai recomendar às federações que não disputem encontros em países nos quais existam restrições às mulheres no acesso aos estádios de futebol."O Comité Executivo vai recomentar às suas 55 federações nacionais e aos clubes europeus para não jogarem em países onde as mulheres têm acesso restrito aos estádios", lê-se na página do organismo na rede social Twitter.O Comité Executivo da UEFA reuniu-se hoje em Ljubljana.